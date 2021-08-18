Иск Павла Мамаева о месте жительства дочери передали из Ростова в Москву

Также Павел Мамаев подал иск о разделе имущества с бывшей супругой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Футболист «Ростова» Павел Мамаев будет решать вопрос об алиментах и месте жительства дочери в Москве. Иск уже передали в столицу по месту жительства ответчика - экс-супруги спортсмена Аланы Мамаевой. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
- Иск об определении места жительства ребёнка, порядка общения и взыскании алиментов, передали по подсудности в Пресненский районный суд Москвы, - прокомментировали в инстанции.
Ранее футболист якобы сообщал о том, что дочь живет с ним в Ростове. Однако, по словам адвоката Вадима Лялина, эта информация не соответствует действительности.
Также Павел Мамаев подал еще один иск. Он касается раздела имущества с бывшей женой. Первые слушания состоятся в Ростове в сентябре этого года. Известно, что до этого в рамках обеспечительных мер суд наложил арест на две иномарки, которые принадлежали Алане Мамаевой.
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