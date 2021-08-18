Футболист Павел Мамаев оформил прописку в Ростове

Ранее Павел Мамаев подал в суд два иска к Алане Мамаевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболист Павел Мамаев прописался на постоянное место жительства в Ростове, однако по этому адресу никаких домов нет - только кафе. Кроме того, спортсмен указал в документах, что дочь проживает с ним, но это не соответствует действительности. Об этом заявил Вадим Лялин - адвокат бывшей экс-супруги полузащитника Аланы Мамаевой. Информацию публикует «КП Спорт».

По данным издания, Вадим Лялин предполагает, что игрок «Ростова» «пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путем переоформления на других лиц». Специалист добавил, что в ответ на иски футболиста составят заявление в полицию.

Ранее стало известно о двух исках. Один из них касался имущественных вопросов. В рамках дела уже наложили арест на два автомобиля, принадлежащие Алане Мамаевой. Речь идет о Range Rover Evoque long и Bentley Continental. Это обеспечительные меры. Второй иск Павел Мамаев подал для того, чтобы определить место жительства ребенка и порядок взыскания алиментов.

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