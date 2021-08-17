Суд в Ростове рассмотрит иск Павла Мамаева о разделе имущества

Судебные слушания состоятся в Первомайском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Осенью в Ростове состоятся слушания по иску Павла Мамаева к бывшей супруге Алане Мамаевой. Будут решать вопрос о разделе имущества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- 17 сентября 2021 года в Первомайском районном суде состоится первое заседание по гражданскому делу о разделе совместно нажитого имущества, - прокомментировали в инстанции.

Ранее стало известно о двух исках. Один из них касался как раз имущественных вопросов. Известно, что в рамках дела уже наложили арест на два автомобиля, принадлежащие Алане Мамаевой. Речь идет о Range Rover Evoque long и Bentley Continental. Это обеспечительные меры. Второй иск Павел Мамаев подал для того, чтобы определить место жительства ребенка и порядок взыскания алиментов.

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