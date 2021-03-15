Футболист "Ростова" Владимир Обухов попался на допинге: что известно о скандале

29-летнийн нападающий Владимир Обухов. Фото: ФК "Ростов"

29-летний нападающий футбольного клуба "Ростов" Владимир Обухов подозревается в употреблении допинга. По мнению сотрудников ФИФА, еще в 2013 году он принял запрещенное вещество метандиенон, который используется для наращивания мышечной массы.

Если данные о сокрытии результатов теста подтвердятся, Обухова могут отстранить от участия в официальных матчах сроком на четыре года. Это станет серьезным ударом по карьере 29-летнего нападающего.

От такого скандала может пострадать и сам клуб "Ростов", который подписал Обухова в октябре прошлого года. В случае дисквалификации, команда лишится одного из нападающих. Стоит сказать, что Владимир выходит на поле почти в каждом матче. Главный тренер Валерий Карпин обычно выпускает его на замену во втором тайме.

РФС СЛЕДИТ ЗА СИТУАЦИЕЙ

На тему высказались в Российском футбольном союзе. В ведомстве отметили, что получили письмо от ФИФА, в котором было сказано о возбуждении дисциплинарных дел в отношении трех футболистов. Якобы они принимали допинг восемь лет назад. Среди них есть женщина. Союз предоставит всем игрокам юридическую помощь. Сейчас сотрудники РФС находится в диалоге с представителями ФИФА. Теперь специалисты международной организации проведут собственной расследование, а позже сообщат результаты.

"КП" обратилась в футбольной клуб "Ростов" за разъяснением ситуации. Представители донской команды отметили, что пока не будут комментировать допинговый скандал вокруг Обухова.

Тем временем, комментарии дал спортивный агент футболиста Сергей Пушкин. Его слова привел сайт Metaratings. Агент признался, что его клиент был в курсе расследования ФИФА. Будет ли футболист оспаривать возможное негативное решение, агент пока не знает.

На тему высказался и почетный президент РФС Вячеслав Колосков. По его мнению, РФС никак не пострадает от этого скандала, так как футболисты, о которых идет речь в расследовании, малоизвестны. Кроме того, они никогда не вызывались во взрослую сборную России.

Интересно, что в "Ростове" уже играл футболист, отстраненный от официальных матчей за прием запрещенных веществ. Это был Роман Еременко. В 2016 году его дисквалифицировали после положительного допинг-теста. В его анализах обнаружили сильнодействующий наркотик. Когда наказание подошло к концу, Еременко пополнил состав дончан, а после стал одним из самых результативных игроков всего РПЛ. Роман покинул клуб зимой этого года по семейным обстоятельствам.

СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА

Владимир Обухов родился в Узбекистане. Заниматься футболом начал, когда его семья переехала в Нижний Тагил. В 2003 году по совету своего тренера отправился на просмотр в московский "Локомотив". Затем пошел учиться в футбольную школу "Спартака", а в 2008 году дебютировал за команду-дублер в чемпионате России.

С 2011 года Валерий Карпин, который тогда тренировал "красно-белых", стал привлекать его в основной состав. Обухов также выступал за молодежную сборную России. Тогда он провел шесть матчей и забил один гол.

Следующие несколько лет Владимир буквально каждый год менял команды. Сначала он играл за "Кубань", затем перешел в "Мордовию", потом в "Тамбов", откуда в 2020 году был выкуплен "Ростовом". По данным из открытых источников, руководство донской команды заплатило за него миллион евро.

На сколько лет игрок подписал договор с "желто-синими" не известно. В этом сезоне за дончан Обухов провел семь матчей, но не успел отметиться результативными действиями.

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