"Мы в контакте с ФИФА": в РФС прокомментировали допинговый скандал в ФК "Ростов"

29-летний Владимир Обухов перешел в "Ростов" осенью прошлого года. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 15 марта, появилась информация о том, что игрока "Ростова" Владимира Обухова подозревают в употреблении допинга. Так считают в международной организации ФИФА, которая отправила письмо с соответствующей информации в Российский футбольный союз. "КП - Ростов" обратилась в ведомство за официальным комментарием.

В РФС отметили, что им стало известно о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил еще в 2013 году. Речь идет о трех игроках, среди которых двое мужчин и одна женщина. При этом в структуре добавили, это не касается спортсменов, выступавших в национальной сборной.

- Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА по этому вопросу, - отметили в союзе.

Напомним, по мнению ФИФА, Обухов мог сдать положительный тест, когда тренировался в составе молодежной сборной России в Новогорске. Якобы в его анализах обнаружили следы метандиенона. Это вещество способствует увеличению мышечной массы и укреплению костной системы.

Если эти данные подтвердятся, 29-летнего игрока "Ростова" могут отстранить от участия в официальных матчах на несколько лет. Напомним, Обухов стал защищать цвета "желто-синих" в октябре прошлого года. Он перешел из "Тамбова". В составе дончан провел семь матчей, но пока не отметился результативными действиями.

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