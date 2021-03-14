Экс-президент "Спартака" Червиченко: "ФК "Ростов" может объявить бойкот матчу с "Ротором"

Андрей Червиченко высказался о судействе Лапочкина в матче "Химки" - "Ростов". Фото: "Футбол России"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил изданию "Спорт 24", что после возникших к судейству вопросов ФК "Ростов" может объявить бойкот предстоящему матчу с "Ротором", который должен состояться 17 марта.

В свою очередь руководство "Ротора" ни о какой отмене матча не знают и будут верить только официальным источникам.

Руководство "Ростова" считает, что арбитр Сергей Лапочкин в ходе матча с "Химками" допустил сразу несколько неверных решений, которые однозначно повлияли на исход игры. ФК "Ростов" серьезно подошел к разбору судейских ошибок, клуб обратился с жалобой в РФС и подготовил видеоподборку моментов, где судьи принимали спорные решения.

- После придет ответ на жалобу, а там написано, что вы были правы. И куда с этим пойти? И это третье или четвертое письмо с жалобами только в этом сезоне, - поделился своим мнением в интервью Червиченко.

По его словам, это уже не первое засуживание "Ростова". В прошлом сезоне донская команда таким образом не досчиталась десяти очков и не попала в зону Лиги Чемпионов. Он также считает, что лидеров турнирной таблицы просто намеренно тащат вверх, а другим командам не дают набрать больше 30 очков.

Червиченко также вспомнил тот случай, когда "Ростов" стал единственной командой, которую в полном составе повели сдавать допинг-тесты. Но все результаты оказались тогда отрицательными.

- Знаю, что «Ростов» хочет получить такую же реакцию, как «Спартак» в начале сезона. Тогда же Еськов сознался во всем. Справедливость должна быть не избирательная, а всеобщая. А если всеобщая, то закономерно тащить Лапочкина и его подельника на детектор и хорошенько спрашивать, - добавил Андрей Червиченко.

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