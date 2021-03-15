Футболиста «Ростова» обвинили в допинге после гриппа

Владимир Обухов выступает за "Ростов" с 2020 года. Фото: ФК "Ростов".

Футболиста «Ростова» Владимира Обухова обвинили в употреблении допинга. При этом запрещенные вещества якобы нашли в пробке, которые он сдавал еще восемь лет назад. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, чем занимался Обухов в марте 2013 года.

Вызвавший сомнения тест Владимир Обухов сдавал на сборах молодежной сборной России в Новогорске. Позже эксперты ФИФА сообщили, что в этой пробе содержались следы так называемого метандиенона — вещества, способствующего росту мышц и укреплению. Тем не менее в общероссийской системе появился отрицательный тест. Настоящие же результаты якобы были уничтожены в Московской лаборатории. В российском футбольном союзе займутся юридической поддержкой спортсмена.

ПРОПУСТИЛ ИГРУ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ

В тот год Владимир Обухов выступал за московский клуб «Торпедо». Как раз в марте футболист ненадолго выбыл, поскольку находился на больничном из-за простуды. Так, он пропустил матч с «Енисеем». Вместе с ним болел и его коллега, защитник «Торпедо» Артем Самсонов.

Ситуацию едва ли можно назвать необычной — в то время в столице был всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако неизвестно, какой именно был диагноз у Обухова.

16 марта Обухов вернулся в общую группу команды. А уже 19 марта нападающий провел первый матч после больничного — с клубом «Металлург-Кузбасс».

УСПЕХИ ЗА СБОРНУЮ

В том же марте в составе молодежки Обухов начал показывать результаты. Так, благодаря его голу 27 марта сборная разгромила «Андорру». Счет тогда составил 0:3. Обухов тогда забил последним — с пенальти.

Более заметным игрок оказался на матче с «Болгарией» 10 сентября. Тогда наша молодежка обыграла соперников со счетом 3:1. Из трех голов два выполнил Владимир Обухов.

На этом успехи Владимира Обухова в том Чемпионате Европы закончились. Россия провела еще несколько игр, но в них нападающий голами не отметился. Даже в еще одном разгромном матче с «Андоррой» (5:0) Обухов не отличился. Более того, на 58-й минуте матча его заменили других игроком.

Напомним, Владимир Обухов дебютировал в чемпионате России в 2008 году. Он играл за команду-дублера «Спартака». С 2011 года его начали привлекать в основной состав команды. Обухов также начал выступать за молодежную сборную России.

Позже Обухов успел поиграть за «Кубань», «Мордовию», «Тамбов». В 2020 году Владимир Обухов присоединился к «Ростову». Тогда неофициальные источники сообщали, что за нападающего «желто-синие» заплатили миллион евро.

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