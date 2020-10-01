ФК "Ростов" сообщил, кого взяли вместо Шомуродова

28-летний Владимир Обухов. Фото: ФК "Тамбов"

Сегодня в футбольном клубе "Ростов" произошли кадровые перестановки. Команду покинул известный узбекский нападающий Элдор Шомуродов. За время проведенное в составе "желто-синих" он стал настоящей звездой российского футбола. Пришло время прощаться. Элдора купил итальянский "Дженоа" за 8 миллионов евро.

Теперь стало известно, что "Ростов" сегодня же приобрел нападающего из "Тамбова". Им стал 28-летний Владимир Обухов. Он родился в Узбекистане, прожил там 8 лет. Затем отправился в Москву и стал учиться в футбольной школе "Спартака". За столичную команду он выступал всего пять раз, но за фарм клуб "Спартак 2" в 82 мачтах забил 44 гола.

В последнее время он выходил на поле в составе "Тамбова", за который с 2019 года забил 12 мячей. Прошлый ноябрь – лучший отрезок нападающего в «Тамбове». Обухов был признан лучшим игроком матча в Сочи, забил победный мяч в ответном матче «Ростову» и огорчил «Локомотив». Владимира признали лучшего игрока месяца.

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