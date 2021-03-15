Игрока ФК "Ростов" Владимира Обухова подозревают в употреблении допинга

29-летний Владимир Обухов. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 15 марта, стало известно, что игрок футбольного клуба "Ростов" Владимир Обухов подозревается в употреблении допинга. Так считают в международной спортивной организации ФИФА. Как отметили в РФС, им поступило письмо с соответствующей информацией.

Речь идет о допинг-тесте, который взяли у Обухова на сборах в 2013 году. Тогда он тренировался с молодежной сборной России в Новогорске. Суть в том, что изначально проба показала отрицательный результат, но позже эксперты ФИФА пришли к выводу, что в ней были следы запрещенного у спортсменов вещества - метандиенона.

Сотрудники департамента разведки ФИФА пришли к выводу, что было совершено нарушение антидопинговых правил. А в общероссийскую систему загрузили отрицательный результат. Интересно, что Владимир и раньше попадал под подозрение в употреблении допинга. В 2018 году в СМИ публиковался список футболистов, пробы которых интересовали ФИФА. Среди них был и Обухов.

Отметим, 29-летний игрок перешел в "Ростов" в октябре прошлого года из "Тамбова". Сейчас он играет на позиции нападающего. Футболист провел за "желто-синих" семь матчей, но пока не отметился результативными действиями.

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