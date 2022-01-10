Кого может купить ФК «Ростов» в зимнее трансферное окно 2022

Фото: ФК "Ростов".

Зимнее трансферное окно 2022 открывается 26 января, но новости о возможных переходах в ФК «Ростов» появляются уже сейчас. Рассказываем, кого может купить и продать донской клуб.

ЕГОР ГОЛЕНКОВ

В начале января «Чемпионат» сообщил, что ФК «Ростов» договорился о трансфере нападающего чешской «Сигмы» Егора Голенкова. По данным Transfermarkt, стоимость сделки составила 115 тысяч евро. Сам футболист заявил, что переговоров пока не было, но он хочет вернуться в Россию.

Егор Голенков пять лет играл за "Крылья Советов", а в 2021 перешел в "Сигму". Фото: ФК "Крылья Советов".

22-летний Голенков — выпускник тольяттинской академии имени Юрия Коноплева. С 2016 по 2021 год он был футболистом «Крыльев советов». Почти год, с 2017 по 2018 год, он играл в аренде португальского «Уния Лейрия», а с 2021 числился в фарм-клубе «Крылья Советов». За основной состав он выступил в 48 матчах, забил 15 голов и выполнил столько же голевых передач.

В августе 2021 года Голенков подписал контракт с «Сигмой». Еще летом он получил травму и все еще восстанавливается после нее.

ПАТРИК ВОЛЕМАРК

По данным спортивных СМИ, «Ростов» проявляет интерес к полузащитнику шведского «Хеккена» Патрику Волемарку. Ни клуб, ни сам игрок эти слухи пока не комментируют. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Волемарка в 3,5 миллиона евро.

Волемарк — воспитанник шведского «Квидинга». С 2018 по 2019 год играл за основной состав «Квидинга», а в 2020 перешел в «Хеккен». За два года он провел 54 матча, забил 12 голов и выполнил 21 голевую передачу.

Ранее к ФК «Ростов» присоединились два новых игрока. В декабре клуб подписал контракт с игроком норвежского «Лиллестрема» Магнусом Кнудсеном. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Кнудсен подписал контракт с "Ростовом" на 4,5 года. Фото: ФК "Ростов".

В «Лилестреме» началась карьера Кнудсена, он играл за клуб с 2019 по 2021. До перехода в «Ростов» он также успел поиграть в аренде еще одного норвежского клуба «Улл/Кисса». За прошлый год Кнудсен провел 33 матча, выполнил три голевые передачи.

В январе игроком «Ростова» стал полузащитник «Динамо-Минск» Александр Селява. Он выступал за белорусские клубы БАТЭ, «Клеческ», «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер». В 2021 году спортсмен принял участие в 27 матчах, отдал две голевые передачи.

Напомним, по итогам первой половины сезона 2021/2022 «Ростов» занимает 14-е место турнирной таблицы. 14 января футболисты отправятся на зимние сборы в Испанию, которые продлятся до 21 февраля.

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