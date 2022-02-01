В Ростове мошенники заставили мужчину взять кредит на три миллиона и перевести на их счет

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону 37-летний житель взял кредит на три миллиона для мошенников. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что его банковскими данными заинтересовались мошенники, а на по его счету проходят подозрительные операции. Мужчине предложили поймать преступников: для этого нужно было оформить кредит на свое имя, а затем перевести все средства на безопасный счет. Звонивший объяснил, что такие операция помогут не только сохранить средства, но и установить личности мошенников.

Ростовчанин поверил и выполнил все действия и лишился более трех миллионов. Собеседник после этого пропал.

— Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159 «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание причастных, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мошеннику также назначат штраф в размере до миллиона рублей или дохода за три года. Вместо штрафа суд может назначить ограничение свободы до двух лет.

По словам юристов, заемщик может расторгнуть договор, если докажет, что не участвовал в оформлении кредита. Однако если все подписи и пароли были переданы банку добровольно, сделать это будет сложнее.

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