В Ростовской области таксист перевел с телефона клиентки 200 тысяч рублей на свой счет

Сотрудники полиции задержали водителя такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах Ростовской области местная жительница вдруг обнаружила, что с ее счета кто-то списал 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Дончанка сразу же пошла писать заявление в полицию.

Во время проверки выяснилось, что накануне женщина забыла в такси мобильный телефон, а водитель тут же этим воспользовался.

Он перевел с помощью сервиса «Мобильный банк» на свой счет 200 тысяч рублей и сразу же их потратил.

- В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Мужчина задержан, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину подозреваемого признают, что сотрудник фирмы такси может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице в аварию попал водитель такси. В салоне находился 15-летний пассажир. Юноша получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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