Новогодние откровения ростовского таксиста про задушевные беседы, императриц и тонкие нотки "Сельди под шубой"

Любопытных историй от клиентов в новогоднюю ночь у таксистов - воз и маленькая тележка Фото: ИВАНОВА Диана

Какое сладкое слово - такси: вызвал машину и не думаешь, сколько там градусов за окном. По пути можно слушать приятную музыку в наушниках, наслаждаться пейзажами в пробке ну или перекинуться парой слов с водителем.

И, если одни любят посидеть в тишине, то другие с радостью раскроют душу малознакомому человеку. За долгие годы работы в такси водители накопили немало интересных случаев, которые происходят почти каждый день. Но особенно богат на сюрпризы Новый год. Время, когда капает не только двойной тариф, но и на удивительные истории.

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» пообщались с ростовским таксистом Владиславом Тимофеевым. Мужчина рассказал, почему водители выполняют роль психолога, а также какого это - работать в новогодние праздники.

ДОЕХАТЬ БЕЗ ОСОБЫХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

- В такси работаю около пяти лет. В целом, ничего сложного: крутишь себе баранку, и хорошо. Вот только есть два фактора, которые изрядно выматывают. И они, как водится, - дураки и дороги. То мост чинят, а ты стоишь в пробках по три часа, то пьяные товарищи салон испачкают в пятницу вечером. Им лишь бы до дома доехать без особых потерь для организма, а мне потом на химчистку разоряйся. Лично я считаю, что это несправедливо!

А еще за эти годы заметил, что некоторые люди видят в таксисте не только водителя, но и службу первой психологической помощи. Везешь такого товарища через полгорода, а попутно слушаешь, как ему надоело работать на дядю, что теща, как ядовитая змея все соки выпила, еще и ретроградный Меркурий испортил бедному все планы на выходные. Почти турецкий «олл инклюзив»: 350 рублей и целый комплекс услуг.

Ближе к полуночи приходится развозить гостей по домам, а детей после отмечаний с родителями - к друзьям Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ВЫХОДНЫЕ КАЖДАЯ ВТОРАЯ КЛИЕНТКА - ИМПЕРАТРИЦА

- Но есть и хорошие новости: строго графика у нас нет. Кто-то выходит на линию после основной работы, кто-то таксует по графику офисного клерка - с 8 утра до 6 вечера. Но есть энтузиасты, которые сутками крутят баранку, в перерывах заливаясь кофе и энергетиками.

Лично я смотрю на спрос: если он высокий, тогда и заработать можно. Тариф зависит от ситуации в городе. Естественно, вечерние пробки, природные сюрпризы, выходные и праздничные дни повышают ценник вдвое, а в новогоднюю ночь и втрое - это самое активное время для заказов.

Вообще работа в такси – это одно сплошное приключение. Почти каждый день происходит что-нибудь интересное. С пятницы по воскресенье - время тусеров, одного - на вечеринку привези, другого - с нее забери. В эти дни каждая вторая - императрица, что просит забрать ее и "скорей увезти за сто морей", в то время как джентльмены завывают под сотую рюмку водки на столе.

Градус же растет не только в организме у поющих, но и в авто: чего только стоят запотевшие окна после такой концертной программы. Очень хочется, чтобы люди более уважительно обращались к таксистам. Многие думают, раз вызвали авто за 120 рублей, то они купили и водителя, и его машину. Начинают хамить, ругаться, самостоятельно включать песни в проигрывателе, пачкать салон. А когда ты пытаешься вежливо прекратить это действие, еще и получаешь пару ласковых вдогонку.

Платя за вызов машины, люди порой рассчитывают на мини-сеанс психолога Фото: Евгения ГУСЕВА

ДУХИ «ВЕРСАЧЕ» И ТОНКИЕ НОТКИ «СЕЛЕДКИ ПОД ШУБОЙ»

- Ну а теперь о хорошем, ведь Новый год как никак на носу - время волшебства, приключений и интересных историй, которые частенько происходят в такси в ночь с 31 декабря на 1 января.

Например, два года назад около 12 ночи вызывали на заказ. Видимо, кто-то уже встретил бой курантов с родителями и ехал опустошать бокалы в компании друзей. Подъезжаю к дому, из подъезда, с трудом передвигаясь, вся на мурумулях идет мадам в норковой шубе. "Ну хоть сейчас без приключений доедем", - подумал тогда про себя. Как тут ей в руки заботливо передают огромную белую кастрюлю - литров на 10 не меньше. Скрючившись от веса такого подарочка, она с трудом, но усаживается на заднее сиденье.

Вместе с дамой в машину врывается целое ассорти ароматов - духи "Версаче" в комбинации с тонкими нотками свежей "Селедочки под шубой". Кажется, именно этот салат скрывался в белой кастрюльке. От таких ароматических переливов мой желудок слал громкие сигналы SOS, но оно и не мудрено - ведь с пяти часов дня кроме куцего бутерброда ничего и не ел.

Ну и ладно, главное - довезти мадам с салатом, а там уже и до круглосуточного ларька недалеко. Я трогаюсь, и вперед. За бортом благодать: по бокам - снег вперемешку с остатками хлопушки, на улице - ни души и лишь одинокий памятник Пушкина в шапке Деда Мороза передает приветы проезжающим.

Иногда на память о неудачной поездке остается еще и грязный салон автомобиля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

"КАК ЖЕ Я ТЕПЕРЬ БУДУ РАБОТАТЬ?"

- Каких-то 20 минут, и мы почти приехали. Уже заворачиваем во двор, как тут слышу громкий хлопок на заднем сиденье. Поворачиваю голову, а там - картина маслом, кастрюлька моей пассажирки упала и перевернулась. Некогда манящая своим запахом селедочка под шубой растеклась по креслу авто. Майонезная мешанина обляпала пол, стекла и даже замшевые туфли пассажирки.

- Упс, простите, пожалуйста. Не удержала, - стыдливо произносит мамзель

В этот момент цвет моего лица больше походил на свеклу из салата.

- Ну что же вы так, девушка. А как я теперь работать буду? - еле сдерживаю я себя.

- Ничего, ничего, - произнесла она, вытащив из сумочки пару тысяч. - Вот, держите, это вам за моральный ущерб, ну и на химчистку. А оставшийся салат, можете забрать. Мамочка только приготовила. Свежий, вкусный, новогодний!

Пока я пытался отойти от шока, дама шмыгнула из машины и скрылась во дворах. Все оставшееся время, я провел на мойке самообслуживания, вычищая куски селедки с кресел. А весь следующий месяц никакие ароматизаторы не могли перебить запах Нового года. Поработал, называется.

ВОТ ТЕБЕ И НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

- Но бывают и приятные истории. Например, лет пять назад мой друг Коля таксовал в новогоднюю ночь. Приехал на заказ, а через пару минут в машину села молодая пара. По пути они мило беседовали, а в конце поездки ребята попросили номер Николая на тот случай, если понадобятся услуги водителя. Коля без проблем черканул на бумажке цифры и даже забыл про этот случай. Но парочка, видимо, нет. В течение полугода они не раз просили друга поработать в качестве водителя. А как-то раз даже пригласили в свой офис на серьезный разговор.

После этого Нового года таксисты соберут еще немало любопытных историй Фото: Евгения ГУСЕВА

Дружбан тогда вообще не понимал, что происходит. Возил себе людей, все проходило гладко, а тут - разговор, да еще и серьезный. Как оказалось, парочка увидела, что Коля - парень ответственный и сообразительный - решила предложить ему новую работу. Да не абы какую, а целым заместителем директора в их фирме! Сказать, что такое предложение ошарашило - ничего не сказать.

- А вдруг схемы какие мутные, а вдруг на него сейчас что-нибудь повесят? - нервно советовался он с друзьями. - Это что-то про сказку «Золушка», только в роли сказочной принцессы обычный таксист.

Коля долго думал, и в итоге согласился. С тех пор, прошло уже пять лет. Он по-прежнему работает в той фирме, только теперь на позиции генерального директора, а ребята - соучредители. Вот тебе и новогоднее чудо.

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