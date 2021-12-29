Падают с 5 этажа из-за сосулек, ломают лодыжки, вешая гирлянды, вспоминают детские подвиги: ростовский врач-травматолог рассказал, почему с ужасом ждет Новый год

В новом году травматолог желает ростовчанам научиться правильно падать Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростов-на-Дону накрыл снегопад, а следом за ним - и гололед. От подобной непогоды начали случаться аварии не только с участием автомобилей, но и прохожие стали чаще падать на тротуарах и лестницах.

Ростовский травматолог рассказал, чем зимние травмы отличаются от всех остальных и почему травмпункт переполнен людьми именно под Новый год.

ОДНИ СМИРЕННО ЖДУТ, ДРУГИЕ - СКАНДАЛЯТ

- Новый год — пора шампанского, подарков и приятных вечеров, но только не для травматологов. Каждый год мы ждем это время с опаской и надеемся, что снег выпадет только в январе, а мы сможем спокойно уйти на праздники. Однако, этого чуда не происходит и каждый декабрь у нас под дверью стоят пациенты.

Если летом приводят много детей: они падают с велосипедов, деревьев или выворачивают ноги на футболе, то зимой, в основном, калечат себя пенсионеры и люди среднего возраста. Нередко оказываются на «костылях» и любители выпить.

Вот и сейчас после очередного снегопада полно пациентов с разбитыми коленками, сломанными руками и сотрясением мозга. Все ожидают своей очереди в приемной травмпункта.

Одни - смиренно ждут, другие - скандалят, потому что пока оформишь пациента медсестре приходится исписать несколько бланков. Да, человек сидит с пробитой головой, а у него спрашивают - паспорт, снилс, медицинский полис, а на полу - кровь. Санитарка возмущается, что опять ей придется убирать. Так проходят обычные предновогодние дни.

С возрастом кости становятся более хрупкими, и можно получить перелом там, где раньше обходилось лишь ушибом Фото: Олег УКЛАДОВ

ВЕШАЛ ГИРЛЯНДУ И РАЗДРОБИЛ РУКУ

- С возрастом понял одну простую вещь: все серьезные ушибы и переломы получаются совершенно случайно. Поначалу человек даже не верит, как же он умудрился сломать лодыжку в двух местах, банально споткнувшись.

На днях привезли молодого парня: вешал гирлянды на дерево в своем дворе, оступился и раздробил руку в четырех (!) местах. Оказывается, он, чтобы не упасть, схватился за ветку, и так повредил руку о ствол.

Как-то женщина привела свою дочь в больницу, сама пошла в аптеку за лекарствами, а через полчаса и ее привезли на "скорой" – вывернула голеностоп на тротуаре. За границей за это судятся, а у нас все прыгают по дорогам, чтобы обойти снежную кашу, вот и ломают конечности. Считай с коммунальщиками мы в одной сфере крутимся: они - медлят, а нам работы прибавляется.

ВЗРОСЛЫЕ ВСПОМИНАЮТ ДЕТСКИЕ ПОДВИГИ

- Люди с переломами частенько говорят: "Я в жизни ничего не ломал, может вы ошиблись с диагнозом?". Как правило, в этот момент они начинают вспоминать, как в детстве носились по гаражам и прыгали с лестниц. Это остается в памяти. Человек думает: "Раз я в пятом классе сбегал с уроков, выскакивая со второго этажа, значит пару ступенек-то точно сейчас осилю!"

Многие на волне ностальгии начинают перепрыгивать сугробы или выполнять различные акробатические этюды, а потом и их привозят к нам. Но в детстве и в молодости у человека совсем другие связки, гибкость костей и устойчивость суставов. С возрастом, особенно если человек не занимается спортом, у него меняется плотность костей, утончаются сухожилия. Все эти факторы увеличивают шансы на травму.

Конечно, не всегда мы работаем с легкими и средними ушибами, бывает и сложные увечья, которые тоже отчасти связанны с непогодой.

Не всегда пьяным везет, и они обходятся без серьезных травм Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УПАЛА С 5 ЭТАЖА, ПОТЯНУВШИСЬ ЗА СОСУЛЬКОЙ

- На прошлой неделе по всему городу падали деревья от ветра и налипшего на них снега. К нам привезли мужчину: на него упала стена в частном доме, благо успел отскочить и обломки задели только голеностоп.

Он был в резиновом сапоге, и ему пришлось пол часа держать рану пока приедет "скорая", но за счет холодной температуры кровь из артерии вытекала медленно. Когда мы положили его на кушетку, весь сапог был в крови, это где-то полтора литра. Пациента положили в больницу, а сапог так и стоял, напоминая о тяжелой смене.

Бывает человек получает сразу несколько увечий: например, рваную рану и перелом, или разрыв связок и трещину в костях. Обычно при ДТП люди получают несколько переломов, кучу синяков и ран. Также опасны и падения с большой высоты.

На моей практике был случай, когда молодая девушка потянулась за сосулькой и упала с пятого этажа на асфальт. У нее были сломаны даже пальцы на ногах, а из 32 зубов остались только 12. Благо, девушка выжила и через полгода уже ходила, но это, скорее, исключение из правил.

ПЬЯНЫМ ВЕЗЕТ?

- Горожане падают с балконов, окон и крыш и под действием алкоголя. В народе ходят байки про то, что пьяных ничего не берет и они умудряются оставаться целыми даже при падении с большой высоты. Может, такие случаи и были, в том числе и в моей практике. Но стоит помнить, что при наличии в организме алкоголя, человек, во-первых, меньше чувствует боль отчего может не придать значения серьезной травме, а, во-вторых, при экстренной помощи препараты могут попросту не подействовать быстро и эффективно, и пациент может умереть.

Сейчас на улице минусовая температура, и люди под «горячительными» отмораживают пальцы рук и ног, лицо и колени. С такими увечьями могут доставить даже вполне приличных людей, которые перебрали лишнего и не смогли вовремя добраться домой.

Кстати, от переохлаждения суставы болят месяцами, напоминая о весело проведенном вечере.

Травматологи с ужасом ждут новогодней поры - больных прибавляется Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК РАНА НА ПАЛЬЦЕ МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО ИНВАЛИДНОСТИ

- Вот месяц назад приходил мужчина и показывал мне средний палец. Я как человек опытный, сразу понял, что это результат «полевого лечения». Оказывается, он перерезал сухожилия на двух пальцах, но с мыслями «не буду же я из-за порезанного пальца к врачу идти» просто перебинтовал их и дальше пошел заниматься своими делами.

После двух дней он с удивлением обнаружил, что средний палец не загибается совсем, а ровно стоит в неприличной манере. «Порезанный пальчик» на деле оказался с перебитыми сухожилиями, которые потеряли эластичность и неправильно срослись. Как итог - нарушился полностью хват руки, а он - правша. Это сразу отразилось на работоспособности.

Если рана глубокая, не стоит заниматься самолечением - даже обычный палец на руке или на ноге может здорово испортить жизнь и даже привести к инвалидности.

НЕ СМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ - УЧИТЕСЬ ПАДАТЬ

- Помните, с возрастом плотность костей меняется. Чтобы этого не происходило, нужно пить кальций. Чтобы снизить риск травмирования, лучше всего глядеть по сторонам и быть аккуратным. Но поскольку этот метод особо не работает, я советую людям учиться падать.

Техники падения есть в разных видах спорта. Если их немного отработать, можно обезопасить себя. Например, зимой хорошо подойдут техники падения на льду, такие есть у хоккеистов и фигуристов. Конечно, на сто процентов они не обезопасят, но возможно отделаться не переломами, а синяками. Балет и гимнастика - отличная профилактика против растяжений и вывихов. Еще я советую качать шею, она может спасти шейные позвонки и голову при ударах и падении, особенно при ДТП. Борцы, например, могут выдержать давление на шейный отдел вдвое выше, чем их собственный вес.

Мне хотелось бы пожелать людям в Новом году только легких и безболезненных падений, чтобы зима радовала своими пейзажами, а не обморожениями и вывихами.

Есть такая закономерность: чем хуже поработают коммунальщики в гололед, тем больше пациентов поступит в травмпункт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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