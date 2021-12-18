В Ростове в аварию попали таксист и его 15-летний пассажир

Юношу с места аварии увезли в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 18 декабря, в Ростове 29-летний таксист и его 15-летний пассажир пострадали в ДТП с грузовиком. Юношу с места аварии увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около 16.30 на улице Страны Советов. Предварительно, водитель легковушки не придерживался безопасной скорости, из-за этого он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный «МАЗ-5440».

- Сейчас правоохранители уточняют детали аварии. Автолюбители должны строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость, особенно в сложных погодных условиях, - подчеркнули в УГИБДД.

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После аварии проводят проверку (подробности)