Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с трактором в Ростовской области

Столкнулись легковушка и трактор. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Один человек погиб, еще один пострадал после столкновения легковушки и трактора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Трагедия произошла в Каменском районе сегодня, 18 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Автоинспекторы предварительно выяснили, что 27-летний мужчина, который управлял «ВАЗ-2114», не придерживался безопасной скорости и зацепил попутную технику дорожной службы. Это случилось еще в первой половине дня, около 11.45.

- В результате водитель отечественного автомобиля скончался, его пассажир получил травмы, и его увезли в больницу. Сейчас еще проводится проверка, - рассказали в УГИБДД.

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