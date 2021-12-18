Водителей Ростовской области призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

При гололеде и мокром снеге автолюбители должны строго соблюдать ПДД
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростовской области водителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах из-за непогоды, которая обрушилась на некоторые территории региона 18 декабря. К слову, дальнейшее похолодание и ухудшение ситуации ожидают и в ближайшие дни.
- При гололеде и мокром снеге автолюбители должны строго соблюдать правила дорожного движения. Нужно выдерживать боковой интервал и выбирать безопасную скорость. Также следует избегать резких маневров, из-за них можно потерять управление машиной, - напомнили в УГИБДД.
Пешеходам по ночам рекомендуют использовать одежду со светоотражающими элементами. Родители должны обязательно напомнить детям правила поведения на проезжей части.
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