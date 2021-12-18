18 декабря на севере Ростовской области ожидаются гололед и мокрый снег

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром и в первой половине 18 декабря в северных районах Ростовской области ожидается гололед, может произойти налипание снега, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. На проезжей части нужно строго соблюдать правила безопасности. Автолюбителям рекомендуют следить за скоростью и дополнительно снижать ее около переходов. Следует выдерживать интервал между машинами. В салоне все должны быть пристегнуты.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешенных местах, все действия должны быть максимально предсказуемыми для водителей.

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