18 декабря на севере Ростовской области ожидаются гололед и мокрый снег

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром и в первой половине 18 декабря в северных районах Ростовской области ожидается гололед, может произойти налипание снега, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными. На проезжей части нужно строго соблюдать правила безопасности. Автолюбителям рекомендуют следить за скоростью и дополнительно снижать ее около переходов. Следует выдерживать интервал между машинами. В салоне все должны быть пристегнуты.
Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешенных местах, все действия должны быть максимально предсказуемыми для водителей.
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