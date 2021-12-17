В Ростове до 23 декабря прогнозируют туман, гололедицу и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 20 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на грядущих выходных, а также в начале следующей недели ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждают городские власти.

Ночью и утром с 17 по 19 декабря прогнозируют туман и изморозевые явления, может выпасть мокрый снег. С 19 по 23 число обещают гололедицу, с 19 до 20 декабря усилится ветер, его порывы могут достигать 20 м/с.

В непогоду пешеходы и водители должны быть предельно внимательными на дорогах. Тех, кто будет на личном транспорте, просят строго соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе общественного уборочной техники. Оставлять машины лучше на стоянках.

Пешеходам нужно переходить проезжую часть только в разрешенных местах, при этом все действия должны быть максимально предсказуемы.

Также ростовчанам и гостям города рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и любых слабоукрепленных конструкций. В домах при скачках напряжения нужно сразу же отключать все электроприборы. Подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам опасно для жизни. При любых ЧП следует обращаться по телефону «112».

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