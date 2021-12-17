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Общество17 декабря 2021 10:46

На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе появился неокрепший лед

Также в ближайшее время в приморском городе обещают ухудшение погоды
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителей региона просят соблюдать осторожность

Жителей региона просят соблюдать осторожность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области из-за понижения температуры на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе уже начал появляться первый лед. Жителей региона просят соблюдать осторожность и не выходить на неокрепшую водную гладь.

Также в приморском городе, по данным местных властей, с сегодняшнего дня, с 17 декабря, ожидается резкое ухудшение погоды. Столбики термометров могут понизиться сразу на 10-15 градусов.

До 19 декабря прогнозируют туман и мокрый снег, а с 19 по 23 декабря предупреждают о гололедице на дорогах. В этот же период ветер должен усилиться до 22-25 м/с, он будет юго-западного и западного направления.

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