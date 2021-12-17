На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе появился неокрепший лед

Жителей региона просят соблюдать осторожность
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области из-за понижения температуры на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе уже начал появляться первый лед. Жителей региона просят соблюдать осторожность и не выходить на неокрепшую водную гладь.
Также в приморском городе, по данным местных властей, с сегодняшнего дня, с 17 декабря, ожидается резкое ухудшение погоды. Столбики термометров могут понизиться сразу на 10-15 градусов.
До 19 декабря прогнозируют туман и мокрый снег, а с 19 по 23 декабря предупреждают о гололедице на дорогах. В этот же период ветер должен усилиться до 22-25 м/с, он будет юго-западного и западного направления.
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