На Нижнем Дону и в Таганрогском заливе появился неокрепший лед

Жителей региона просят соблюдать осторожность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области из-за понижения температуры на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе уже начал появляться первый лед. Жителей региона просят соблюдать осторожность и не выходить на неокрепшую водную гладь.

Также в приморском городе, по данным местных властей, с сегодняшнего дня, с 17 декабря, ожидается резкое ухудшение погоды. Столбики термометров могут понизиться сразу на 10-15 градусов.

До 19 декабря прогнозируют туман и мокрый снег, а с 19 по 23 декабря предупреждают о гололедице на дорогах. В этот же период ветер должен усилиться до 22-25 м/с, он будет юго-западного и западного направления.

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