Глава центра «Метео» спрогнозировал аномальные морозы в Ростовской области

На Дону также ожидается снег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аномальные морозы в -20 градусов могут прийти в Ростовскую область уже на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
- Вероятно, что холод только и будет ждать шанса, чтобы прорваться на юг. К середине следующей недели Краснодар, Ставрополь, Симферополь могут попасть в плен 15-градусных морозов. До -20 опустится температура в Ростове, - написал Александр Шувалов.
Эксперт добавил, что «это тот самый случай, когда хотелось бы, чтобы прогноз не оправдался».
- Развитие атмосферных процессов напоминает мне конец декабря 78 года. В общем, нынешний декабрь не дает соскучиться. Совсем, - добавил метеоролог.
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