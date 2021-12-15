Глава центра «Метео» спрогнозировал аномальные морозы в Ростовской области

На Дону также ожидается снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальные морозы в -20 градусов могут прийти в Ростовскую область уже на следующей неделе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

- Вероятно, что холод только и будет ждать шанса, чтобы прорваться на юг. К середине следующей недели Краснодар, Ставрополь, Симферополь могут попасть в плен 15-градусных морозов. До -20 опустится температура в Ростове, - написал Александр Шувалов.

Эксперт добавил, что «это тот самый случай, когда хотелось бы, чтобы прогноз не оправдался».

- Развитие атмосферных процессов напоминает мне конец декабря 78 года. В общем, нынешний декабрь не дает соскучиться. Совсем, - добавил метеоролог.

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