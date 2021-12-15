Осадки ожидаются уже в понедельник, 20 числа
Фото: Мария ЛЕНЦ
Снег и морозы до -17 градусов придут в Ростовскую область на следующей неделе. Об этом сообщают донские синоптики.
По прогнозу, снежные осадки ожидаются уже в понедельник, 20 числа. После этого начнет опускаться температура воздуха, и к среде в отдельных территориях будет уже около -10-11 градусов, по ночам ожидается до -17. Также прогнозируют сильный ветер.
Однако после этого удара непогоды снова должно немного потеплеть. К выходным столбики термометров установятся в районе -5-8 градусов.
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