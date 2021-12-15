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Общество15 декабря 2021 7:52

Жителей Ростовской области предупредили о тумане и гололеде

Днем ожидают до +9 градусов, ночью в отдельных территориях температура может опуститься до -5
Ангелина СКИБА
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Ночью в отдельных районах порывы ветра могут достигать 12-14 м/с

Ночью в отдельных районах порывы ветра могут достигать 12-14 м/с

Фото: Влад КОМЯКОВ

Сегодня, 15 декабря, в Ростовской области прогнозируют туман и гололед. Такие погодные казусы более вероятны в ночное время суток. В целом же в течение дня будет облачно с прояснениями, возможны осадки. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

По данным ведомства, днем в среднем ожидается от 0 до +5, по югу региона - до +9 градусов. Ночная температура воздуха в некоторых территориях может опуститься до -5 градусов.

Днем ветер должен быть восточным и северо-восточным около 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы 12-14 м/с.

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