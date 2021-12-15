Жителей Ростовской области предупредили о тумане и гололеде

Ночью в отдельных районах порывы ветра могут достигать 12-14 м/с Фото: Влад КОМЯКОВ

Сегодня, 15 декабря, в Ростовской области прогнозируют туман и гололед. Такие погодные казусы более вероятны в ночное время суток. В целом же в течение дня будет облачно с прояснениями, возможны осадки. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

По данным ведомства, днем в среднем ожидается от 0 до +5, по югу региона - до +9 градусов. Ночная температура воздуха в некоторых территориях может опуститься до -5 градусов.

Днем ветер должен быть восточным и северо-восточным около 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы 12-14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовскую область ожидают лютые морозы до -17 градусов

В среду, 15 декабря, воздух прогреется лишь до пяти градусов (подробности)