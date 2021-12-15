Ростовскую область ожидают лютые морозы до -17 градусов

В Ростовской области похолодает до -17 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донском регионе ожидается резкое похолодание на следующей неделе. Такой прогноз дали местные синоптики.

В среду, 15 декабря, воздух прогреется лишь до пяти градусов. В этот день местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Именно после этого температура пойдет на спад.

После этого в течение нескольких дней будет стоять дождливая погода. Со следующего понедельника Ростовскую область накроет снегопад, температура в эти дни будет составлять -1 градус, ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Самая холодная ночь выпадет на четверг, тогда по прогнозу синоптиков, похолодает до -17 градусов. В следующие две ночи она будет опускаться до -15 градусов.

Днем на следующей неделе средняя температура составит -5 градусов.

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