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Общество2 февраля 2022 13:00

Как красивые даты заставили сотрудников ЗАГСа в Ростове ночевать на работе

Заслуженный работник ЗАГСа Любовь Пузикова рассказала об истории своих 40-летних наблюдений, и про то, помогают ли зеркальные цифры укрепить союз
КАКАСЬЕВА Александра
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Ради красивой даты регистрации брака некоторые ростовчане два дня дежурили под дверьми ЗАГСа

Ради красивой даты регистрации брака некоторые ростовчане два дня дежурили под дверьми ЗАГСа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кажется, именно сегодня знаменитый куплет про свадьбу, которая пела и плясала, не раз зазвучит из белых лимузинов города. Оно и не мудрено, ведь на календаре - 02.02.2022. И пока сотрудники ЗАГС нервно подсчитают количество любителей нумерологии, счастливые парочки уже мчат к порогу «вместе и навсегда».

- За 40 лет работы заметила, что очень многие молодожены стараются выбрать для регистрации именно зеркальные даты, - рассказывает заслуженный работник ЗАГС Любовь Пузикова. - И чем красивее число, тем больше ажиотаж.

В ЗАГСе подвели свою статистику: Особенные цифры в брачном свидетельстве - не гарантия.

В ЗАГСе подвели свою статистику: Особенные цифры в брачном свидетельстве - не гарантия.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Помню 15 лет назад был настоящий бум на три семерки. Ведь если сложить эти цифры получается 21, а это самое счастливое свадебное число в России. На тот момент многие желающие получить штамп с символичной датой аж двое суток дежурили возле дворца бракосочетаний. Ни полиция, ни охрана не могли отправить их домой. Да и мне приходилось ночевать на работе, ведь здание ЗАГСа оцепили. Но пылким влюбленным все ни по чем. Держась за руки, они сидели около входа и ночью и днем. Такая вот она - свадебная романтика.

- Хотя, если честно, в чудодейственную силу загадочных цифр я не верю, - пожимает плечами специалист со стажем. - Как-то даже специально провела статистику среди пар. Ничего особенного, укрепляющего и суперсчастливого не выявлено. Дело ведь в первую очередь в любви и взаимопонимании. Планируя семью, нужно думать о том, что это ответственность и большая работа. Никакие цифры не помогут сохранить союз, если его не укреплять.

79 свадеб 2 февраля - еще цветочки. 22 февраля поженятся 380 пар!

79 свадеб 2 февраля - еще цветочки. 22 февраля поженятся 380 пар!

Фото: Иван МАКЕЕВ

«СМОТРИТЕ, КАКИЕ МЫ ОСОБЕННЫЕ!»

Ростовский психолог Полина Шаповалова уверяет, что в первую очередь важна не дата, а искренность чувств, верность и уважение. Хотя мотивы при выборе праздничных цифр у всех могут быть разные.

- Некоторые выбирают красивые числа для свадьбы, находясь в состоянии влюбленности и эйфории, - считает специалист. - И это вполне естественно для жениха и невесты. Но бывает и так, что молодожены останавливают свой взор на символичных датах только по принципу «чтобы все было красиво». Такие пары слишком увлечены свадебным процессом и мало думают о предстоящей семейной жизни.

А еще основными мотивами может стать банальное желание престижа и дань моде. В таком случае будущими супругами движет желание выделиться и почувствовать свою значимость. В рамках этих мотивов могут быть и весьма прозаичные потребности. Например, желание похвастаться в соцсетях, дабы показать публике «смотрите, какие мы особенные». Также многие пары считают, что красивая дата принесет счастье. Возможно, за этим скрывается сомнение в удачности или надежности союза. Ну, и конечно, немало влюбленных, которые увлекается нумерологией - для них цифры имеют большое значение.

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