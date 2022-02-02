Как танцуют на столе, угрожают перестрелкой и отрываются по полной: ростовский тамада откровенно рассказал о причудах и трудностях работы

Никогда не знаешь, чем может закончиться свадьба или корпоратив. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какая прекрасная должность - «ведущий мероприятий»: не жизнь, а 1000 и 1 праздник! Сегодня ты генеральный продюсер фраз «горько!» и «за счастье молодых!», а уже завтра внимательно следишь, чтобы на корпоративе Томочка из бухгалтерии участвовала в конкурсах, а не превышала лимит 40-градусной. Почти каждый день - танцы, пляски, столы буквой «П», еще и деньги платят! Инженер Николай сказал бы: «Завидую!»

Но, как оказалось, не все так сахарно, как считают многие. В красивую дату - 02.02.22 - пообщались с мужчиной-праздником - ведущим из Ростова Александром Миргородским, который рассказал о причудах и трудностях работы. Только сегодня в донской столице узами Гименея соединят себя 79 пар.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ, ФЕЙЕРВЕРКИ, И ЧТОБЫ МАМА ПЛАКАЛА

- Многие думают, что работа ведущего – это сладкий сахар. Нет, ну а что? Ходишь себе такой - в костюмчике с микрофоном и дело диктуешь молодоженам, когда «горько», когда «сладко», а когда конкурс. Ну прямо - работа не бей лежачего. Вот только не все так идеально, - рассказывает Александр. - Чтобы праздник прошел весело, перед этим нужно хорошенько поработать и составить программу.

Тут тебе и свежие инфоповоды для шуток, и конкурсы современные, и индивидуальный подход. Например, для свадеб стоит досконально изучить анкеты жениха и невесты, а также их семейные традиции. И главное: запомнить всех гостей поименно. Да, да! Даже дальних тетушек, которые и сами-то молодожены в глаза не видели.

Ну а для корпоратива важно знать всю информацию о фирме и какие-то факты о ее работниках. То же самое - с выпускными и юбилеями. И перед любим мероприятием это кипы текста.

Кстати, заметил, что последние два года люди все чаще просят простого человеческого. Если раньше на вопрос: "Какой должна быть свадьба?", невеста расплывалась в улыбке и отвечала: "Ну белое платье там, фейерверк, и чтобы мама плакала". То сейчас главный критерий — это веселье и смех. Мне кажется, что это все отголоски ковидной действительности. Все хотят просто отвлечься и ни о чем не думать!

Ведущий из Ростова Александр Миргородский рассказал о причудах и трудностях работы. Фото: Предоставлено героем публикации

ЗАБЫЛ КОСТЮМ НА ЗАБОРЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА

- Если вы решили стать ведущим, будьте готовы к тому, что придется попотеть. В первую очередь люди обращают внимание на речь, чувство юмора и, конечно же, внешний вид. Помню, в 2018-м - за пару часов до свадебной церемонии, я вдруг понял, что забыл костюм на заборе собственного дома, - смеется ведущий. - А начиналось все как обычно: утром загрузил аппаратуру в машину, по пути забрал диджея, и мы весело под музыку отправились на торжество из Ростова в Новочеркасск. Уже подъезжаем к ресторану, начинаем грузить технику по местам, как тут он спрашивает: мол, а костюм твой где? Я подхожу к авто и понимаю: костюмчика то и нет, а до свадьбы - плюс-минус час.

Экстренно набираю жене, чтобы помогла как-то решить вопрос. Супруга, недолго думая, звонит младшему брату и бедный парень на всех поршнях мчит с Театральной площади на Пригородный вокзал к маршрутке. Каким-то чудом и волею навигатора через полчаса мы, выехав ему на встречу, были в точке сбора. А в ресторан вернулись за 10 минут до начала. Переодеваться пришлось в зале и при официантах. Зато, когда появились молодожены, я с легкой улыбкой поправляя бабочку и шел встречать их с караваем.

КОГДА ПРАЗДНИК МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

- Но костюмчик - это, знаете ли, так, цветочки, по сравнению с тем, что случилось со мной на одном из мероприятий. Совершенно случайно прилетела заявка на проведение юбилея у жены одного очень важного человека. Дата у меня оказалась свободной, и я с радостью принял предложение.

Уже накануне торжества в гости приехал товарищ, он - баянист. По ходу дела решил рассказать ему про предстоящий юбилей. На что друг ответил: мол, знает таких ребят и частенько с ними работал. Только говорит: «Будь готов, если компания дойдет до максимальной алкогольной кондиции, то могут даже крикнуть что-то вроде «Музыкант, закрой рот».

И вот настал день икс. Приезжаем к ресторану за час до начала, чтобы установить аппаратуру. Довольные результатом, отправляемся на улицу, чтобы подышать воздухом. Через несколько минут из соседнего зала, где проходил детский день рождения, выходит мамочка юного именинника. Мы перекидываемся парой фраз про подрастающие поколение, а потом она спрашивает: мол, это вы сейчас будете в соседнем зале мероприятие вести? Мы одобрительно киваем в ответ. На что лицо мадам принимает грозный вид, и она заявляет:

- Ребят, маленький совет: будьте поаккуратнее - ваш корпоратив может закончиться перестрелкой!

Ха! Шутка - смешная, ситуация - страшная. Оказалось, что компанию, для которой закатывают праздник, знают все местные. Когда у товарищей вечеринка, народ на улицу старается не выходить.

"ТЫ ЛИБО - ВЕДОМЫЙ, ЛИБО - ВЕДУЩИЙ"

- Пока пытался прийти в себя от услышанного, в наш зал уже заходят первые гости. Вижу того самого серьезного дядю в компании супруги. Интеллигентно здороваюсь. Вроде все хорошо. Следом за ними заходят и два охранника. Улыбаюсь и им: мол, ребята, добрый вечер, все дела....

- Слушай, я бы на твоем месте, не был бы в этом так уверен, - выдает грозный секьюрити.

И в этот момент я понимаю - нужно брать ситуацию в свои руки: ты либо ведомый, либо ведущий. Нужно постараться не дать гостям напиться в первые 40 минут, хотя риск и был огромный. Ведь отмашку начинать никто не давал, а собравшийся бомонд ждал нескольких еще более важных персон. Вижу, как рюмки уже наполняются, а люди перекрикивают застольное: «За тебя». Бах - первая, бах - вторая... По опыту понимаю: чем больше они будут пить, тем сложнее и опаснее будет это мероприятие.

"УЕДУ В МУСОРНОМ ПАКЕТЕ"

- На мое спасение подъехали оставшиеся гости. А мне для начала нужно было расслабить публику. Говорю в микрофон: мол возможно с сегодняшнего праздника я уеду в мусорном пакете, и тем не менее провести его надо. Зал посмеялся, а это - хороший знак.

Дальше применил все навыки ораторского мастерства и инстинкты самосохранения, так сказать балансировал на грани. Моя задача - выжить любой ценой. Начинаю по-доброму шутить про «вожака стаи». Благо он видит, что делал я это интеллигентно и осторожно. В таких случаях очень важно, чтобы шутка была не про конкретного человека, а про ситуацию, в которой он оказался.

Через два часа присутствующие были навеселе и в прекрасном настроении. А их жены даже поблагодарили за праздник. Говорят, вы сломали наших мальчиков: обычно к этому часу они выясняли - кто прав, кто виноват. Так что считаю, что это была моя ораторская победа!

"МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!"

- Но помимо опасных, были и веселые моменты. Так, например, в этом году проводил выпускной в ресторане на Левом берегу. Какая-то школа из Ростовской области приехала в город, чтобы весело и задорно отметить здесь праздник. Школьники были уверены, что по плану сначала застолье, а потом - веселые прыжки в речку. Я же попытался объяснить ребятами, что взрослые - «пошутили» и никаких ныряний не планируется. Ну, по крайней мере, я так думал. Но, как только родители встретили нужную кондицию, то с ней и все запреты были сняты.

- Гулять, так гулять! - решили предки, и устроили самую настоящую вечеринку.

А один папаша просто побил все хит-парады. Сначала он ползал на карачках, потом - катался на спине, а после - залез в обуви на праздничный стол, распихивая ногами тарелки с едой и с трудом сдерживая грузное тело от падения, то и дело орал: «Мы это сделали, мы это сделали!». Кто такие «мы» и что именно сделали? Я так и не понял, но было весело.

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