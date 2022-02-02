В красивую дату 02.02.2022 в Ростове распишутся 79 пар

Церемонии проведут в 8 городских дворцах бракосочетания. Фото: сайт правительства РО.

В красивую дату - 02.02.2022 - в Ростове-на-Дону распишутся 79 пар. Церемонии проведут в 8 городских дворцах бракосочетания, рассказали корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону" в областном управлении ЗАГС.

Этот день вызвал немалый интерес среди влюбленных. Многие захотели связать свою жизнь друг с другом именно 2 февраля 2022 года по разным причинам: кто-то посчитал, что необычное сочетание цифр сулит успех в будущей семейной жизни, а кому-то просто понравилось дата.

Свадебный ажиотаж отмечают и по региону. Подтверждение тому, как ни странно - торговля красивой датой в Интернете. Предприимчивые жители Дона заранее записались и продавали свою регистрацию тем, кто не успел по ценам от 15 тысяч рублей до полумиллиона.

К слову, не так давно в регионе была еще одна красивая дата - 21.12.21. Неизвестно, пытались ли ее продать, однако самих церемоний тогда оказалось 113 по всей Ростовской области. Больше всего свадеб было в Ростове, известно о 40 церемониях.

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