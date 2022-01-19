Редакция «КП-Ростов-на-Дону» ищет журналиста

Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что нужно делать: отвечать за новостную ленту, находить и качественно отрабатывать инфоповоды.

Выберем человека ответственного, терпеливого, грамотного, который разбирается в тонкостях новостного потока. Опыт работы горячо приветствуется.

У нас стабильная зарплата, неравнодушный коллектив, офис в центре Ростова. Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития. Так, дополнительные интересы в жизни можно оформить в новый проект — ведь большом холдинге всегда есть место для творчества.

КОНКРЕТНО

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