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Общество19 января 2022 8:45

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» ищет журналиста

Ищем корреспондента для работы в ростовском офисе федерального холдинга
Источник:kp.ru
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Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития.

Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что нужно делать: отвечать за новостную ленту, находить и качественно отрабатывать инфоповоды.

Выберем человека ответственного, терпеливого, грамотного, который разбирается в тонкостях новостного потока. Опыт работы горячо приветствуется.

У нас стабильная зарплата, неравнодушный коллектив, офис в центре Ростова. Работа в крупном холдинге — газета, сайт, радио, ивенты, спецпроекты — дает много шансов для развития. Так, дополнительные интересы в жизни можно оформить в новый проект — ведь большом холдинге всегда есть место для творчества.

КОНКРЕТНО

Готовы присоединиться?

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.