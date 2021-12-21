113 пар заключат браки в последнюю «зеркальную» дату года в Ростовской области

Новые семьи сегодня появятся в разных городах и районах региона. Фото: сайт правительства РО.

В последнюю «зеркальную» дату года - 21.12.21 - в Ростовской области заключат браки 113 пар. Новые семьи появятся в разных городах и районах региона, сообщает сайт донского правительства.

- Молодые люди часто предпочитают красивые даты, в этом году таких больше всего было феврале. Например, 12.02.2021 года зарегистрировались 156 мужчин и женщин. Всего же оформили отношения почти 24 тысячи человек, - рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

Этим декабрьским днем больше всего желающих расписаться оказалось в Ростове и Шахтах. Там свои отношения решили узаконить 40 и 9 пар. В лидерах по сельским территориям - Аксайский и Октябрьский районы.

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