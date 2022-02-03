Супруги из Ростовской области благодаря ласковым словам прожили вместе 60 лет

Николая Григорьевича и Анастасию Ивановну Лесовых с бриллиантовой свадьбой поздравили самые близкие люди. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Жители Новочеркасска Ростовской области, 82-летний Николай и 80-летняя Анастасия Лесовых, отметили бриллиантовую свадьбу. Супруги вместе уже 60 лет. Муж и жена говорят, что их главное достижение – трое детей, восемь внуков и пять правнуков. О том, как удалось построить крепкий брак, который уже прошел испытание временем, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказали бриллиантовые юбиляры.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Будущие супруги познакомились в военной части в Омске, где проходил службу Николай. Туда же, по распределению, отправили работать и Анастасию.

- Я как увидел ее глаза, что сразу понял, что это – любовь. На следующий день позвал на свидание. Как сейчас помню: была луна, и мы много разговаривали. А еще через день сделал предложение. Моя милая только сказала: «А что же мама подумает?» И я понял, что она согласна, - улыбается Николай Григорьевич.

Начинали молодожены совместную жизнь более чем скромно: командир выбелил комнату, в которой из всей мебели были лишь кровать, стол и табуретка.

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Когда заболели родители Николая, пара переехали из воинской части в Омске в Новочеркасск. В нем и живут до сих пор.

Живут мирно и ладно.

- Ни разу не ругались, - улыбается Анастасия Ивановна.

Ее муж поделился секретом счастливой семейной жизни.

- Главное – ласково слово. Никогда с моей милой не ссорились и детей приучили, что в семье должна царить любовь, - продолжает бриллиантовый юбиляр.

Кстати, Николай Григорьевич уверен, что глава семье – жена.

- Ведь именно она создает уют, тепло и согревает близких своей любовью, - сказал супруг.

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