"В жизни всегда есть место чуду": вопреки прогнозам многодетная мама, которую уверяли, что она больше не сможет иметь детей, теперь нянчится еще и с двойняшками

Ростовчанка все девять месяцев беременности двойней находилась под строгим наблюдением врачей. Фото: предоставлено ПЦ

История ростовчанки, вновь нашедшей личное счастье после того, как она стала вдовой, больше напоминает сценарий романтического фильма. Жительница Ростова потеряла мужа, оставшись одна с тремя сыновьями.

- Я безумно страдала, для меня эта была огромная невосполнимая потеря. Просто не знала, как жить дальше, - вспоминает тот горький период Елена.

На фоне стресса от потери близкого человека у женщины начались проблемы со здоровьем.

- Стали появляться миомы,- вспоминает ростовчанка. – А одна из них оказалась настолько большой, что врач предложил ее удалить.

Но женщине повезло с хирургом. Специалисту удалось сохранить орган и при этом ювелирно отсечь опухоль. Вот только детей, сказали медики, Елена больше никогда иметь не сможет.

- Трудный был период, очень-очень трудный, - вздыхает женщина.

Утешение ростовчанка находила только в сыновьях.

- Сейчас им 23 года, 16 и 14 лет. Двое из них учатся в кадетском корпусе, - с гордостью рассказывает Елена. - Старший служит по контракту в Крыму.

Своих девочек мама называет "бусинками". Фото: предоставлено ПЦ

« У СУДЬБЫ СВОИ ПЛАНЫ НА НАС»

Пережив потерю мужа, операцию, женщина смирилась с тем, что личного счастья у нее уже не будет. В сторону мужчин даже не смотрела.

- Но у судьбы свои планы на нас. Случайно познакомилась с мужчиной, - продолжает Елена.

Он трепетно ухаживал за женщиной, и ее сердце растаяло. Завязался роман и пара поженилась.

А потом - еще один подарок судьбы, да еще какой!

Совершенно не рассчитывая на то, чтобы вновь стать матерью, Елена неожиданно узнала, что носит под сердцем ребенка.

- И вот так случайно, нежданно-негаданно, вопреки всем прогнозам, у меня появился четвертый сын, Глеб, - продолжает женщина. - Это был дар - настоящее чудо! Но я была уверена, что больше родить не смогу.

ЕЩЕ ОДИН ПРОГНОЗ НЕ СБЫЛСЯ

Елена полностью посвятила себя семье, но вот однажды у нее началось кровотечение и на «скорой» женщину доставили в больницу. Там провели еще одну операцию. После которой, как и в первый раз, сказали – все, теперь точно родить пациентка больше не сможет.

- Ну, так значит так, - подумала я. Жила себе спокойно. А потом мне понадобилось пойти на УЗИ, так как у меня заподозрили гормональный сбой, - продолжает ростовчанка.

А во время исследования выяснилось, что женщина беременна вновь!

- Причем, сразу двойней - счастью не было предела! Но когда прошла эйфория, встал главный вопрос - как сохранить малышек и дождаться своего счастья, - вспоминает она.

Наблюдаться она решила в ростовском перинатальном центре. Это были сложные девять месяцев. Однако благодаря профессионализму специалистов ПЦ женщина благополучно доносила беременность и родила своих красавиц.

- Спасибо врачам, которые со мной нянчились, успокаивали, поддерживали. Спасибо им за это счастье, которое я держу на руках. Без них бы я не справилась, - с теплотой в голосе говорит Елена.

Старшие сыновья встретил маму и сестричек в роддоме. Фото: предоставлено ПЦ

А в перинатальном центре корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что детки появились на свет на 36 неделе беременности.

- Это были естественные роды двойни с рубцом на матке, - рассказал главный врач ПЦ Максим Уманский. - Эта история также и о медицинском чуде и, как обычно, о профессионализме наших докторов и команды, ведь мы родили естественным путем после миомэктомии двойню.

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