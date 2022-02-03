«Толком не поняла, что случилось»: шестилетняя девочка из Ростовской области стала жертвой педофила

Жителя Ростовской области подозревают в растлении ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Ростовской области шестилетняя девочка могла стать жертвой преступления сексуального характера, сообщает «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

Как рассказал собеседник издания, малышка с родными приехала в гости к родственникам в небольшой поселок на востоке региона. Взрослые, будучи уверенными в том, что там "все друг друга знают", и с шестилетней девочкой не случится ничего плохого, отпустили ее погулять одну. И лишь спустя время выяснилось, что произошла беда.

После той злополучной прогулки девочка стал более замкнутой. Родные долго допытывались, что произошло. Тогда ребенок пожаловался на то, что ее обидел взрослый дядя. По предварительным данным, мужчина заманил девочку в себе домой, и там попытался соблазнить ребенка.

Заявление о том, что внучка могла стать жертвой нездорового сексуального желания со стороны взрослого мужчины, поступило в полицию от дедушки. Позже, со слов близких, выяснилось, что девочка "толком и не поняла, что с ней случилось, но сильно испугалась".

Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что по подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего безработного несудимого мужчину.

- В отношении подозреваемого завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - прокомментировал источник в правоохранительных органах региона.

Если суд признает вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на срок до 20 лет. Во всех обстоятельствах этого дела теперь предстоит разобраться правоохранителям.

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