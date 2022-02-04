В Ростовской области производство винограда выросло почти вдвое

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров озвучил предварительные итоги валового сбора винограда в 2021 году. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области минсельхозпрод и областной департамент потребительского рынка разрабатывает «Концепцию развития виноградарства и виноделия в Ростовской области до 2030 года». Об этом говорили на совещании по вопросам виноградарства и виноделия в донском правительстве.

ВАЛОВЫЙ СБОР - БОЛЬШЕ ПЯТИ ТЫСЯЧИ ТОНН

- По предварительным итогам, в прошлом году валовой сбор винограда в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях Дона составил 5,3 тысячи тонн, что почти на 50% больше, чем в 2020 году, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Виноградарство и виноделие – особые отрасли в экономике Ростовской области, это часть традиционной донской земледельческой культуры.

Кроме того, есть ряд поручений президента РФ Владимира Путина в сфере развития виноградарства. В связи с этим сейчас вносятся изменения в региональную госпрограмму в части утверждения подпрограммы «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» и разрабатывается «Концепция развития виноградарства и виноделия в Ростовской области до 2030 года».

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ

Также, по словам спикера, на Дону идет планомерная работа по закладке молодых виноградников.

- Так, за последние пять лет заложено почти 344 гектара новых виноградных насаждений, из них в 2021 году – почти 70 гектаров, - подчеркнул Виктор Георгиевич. - Большая часть – 85% площади закладки прошлого года – произведена автохтонным сортом винограда «Красностоп золотовский». На развитие отрасли федеральным и областным бюджетом выделяется господдержка, которая в этом году должна почти на 17% превысить финансирование прошлого года.

Первый заместитель губернатор Виктор Гончаров сообщил, что на Дону идет планомерная работа по закладке виноградников. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Кстати, в 2021 году объем средств господдержки, направленный на развитие виноградарства из федерального бюджета составил чуть больше 42 миллионов рублей. Кроме того, из областного бюджета было выделено почти шесть миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение части затрат на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте.

В 2022 году областное финансирование сохранено в полном объеме, а федеральное увеличено до 50,2 миллионов рублей.

Также на совещании отметили, что в регионе проводят комплекс мер, направленных на популяризацию донского виноделия: это, например, акции «Дни донских вин», «Люблю донское», которые охватили более 200 объектов региональной торговой сети. А в октябре прошлого года проведен областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона», ставший уже традиционным.

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