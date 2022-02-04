Погода в Ростове-на-Дону в выходные 5 и 6 февраля: в город вернутся снег и морозы

погода будет снежной и холодной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 5 и 6 февраля будет снежной и холодной. Синоптики ожидают осадки и морозы, говорится в прогнозе ростовского гидрометцентра.

В Ростове 5 февраля ожидаются небольшие снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура будет составлять -2 — -4 градуса, днем — -1 — -3 градуса. 6 февраля пройдет без серьезных осадков, днем временами снег и мокрый снег. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. Порывы ветра могут достигать 5 — 10 метров в секунду. Ночью похолодает до -4 — -6 градусов, днем — до -1 — +1 градуса.

В большинстве районов Ростовской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют туман и гололед. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха может достигать -1 — -5 градусов ночью, по северу — до -9; днем — до -1 — -6 градусов. В ночь на 6 февраля столбик термометра упадет до -2 — -7 градусов, при прояснениях — до -14. Днем ожидается -4 — +1 градус, по югу — до +3. Днем снова выпадут снег и мокрый снег. Порывы ветра могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду.

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