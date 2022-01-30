Синоптики рассказали, какая погода будет в начале февраля в Ростовской области

В течение всей недели должно быть пасмурно, обещают дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало февраля в Ростовской области будет сравнительно теплым. В отдельных территориях на юге региона дневная температура воздуха может подняться до +10 градусов. Однако потом вновь придет минусовая погода. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Например, в Ростове-на-Дону с понедельника по пятницу днем будет от +3 до +9. Ночью от 0 до +5 градусов. В субботу похолодает: в светлое время суток уже будет -1, а с наступлением темноты столбики термометров опустятся до -5. При этом в донской столице в течение всей недели должно быть пасмурно, обещают дожди.

На севере области тоже ожидается небольшое потепление. Днем в среднем обещают до +3, ночи ожидаются не холоднее -3 градусов. Как уже было сказано, вновь снижение температуры начнется с конца недели.

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