После морозной недели жителей Ростовской области ждет резкое потепление

В Ростове пройдут дожди и резко потеплеет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донском регионе после недели лютых морозов ожидается резкое потепление. Об этом сообщили сотрудники регионального гидрометцентра.

Теплеть в Ростовской области начнет уже субботы. По прогнозам донских синоптиков, погода в регионе будет стоять пасмурная, а воздух прогреется до плюс двух градусов. Соответственно, из-за плюсовой температуры начнет таять снег. Кроме того, местами по Ростовской области пройдут дожди, а в вечернее время из-за понижения температуры на дорогах образуется гололед.

В воскресенье, в донском регионе, во второй половине дня пройдет мокрый снег. А столбики термометров будут колебаться от плюс двух до мину двух градусов.

А вот в последний январский день воздух прогреется до отметки от плюс трех до плюс пяти градусов. А в ночные часы температура опустится до минус двух градусов.

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