Исчезают дома и целые дороги: как живет поселок, который поглощает Азовское море

Ученые спрогнозировали, что за 20 лет Азовское море поглотит более 200 га суши. Фото: Маргарита Попова.

Ученых Ростовской области давно тревожит затопление и разрушение побережья Азовского моря. В Южном центре РАН сообщали, что в ближайшие 20 лет море может поглотить более 200 гектаров прибрежной зоны. Село Весело-Вознесенка — одна из тех территорий, которые разрушаются наиболее активно — со скоростью до шести километров в год. Жительница села Лариса Халикова рассказала, как жители села теряют дома, сады, огороды и даже дороги.

МОРЕ - НЕ МЕЧТА, А УГРОЗА

Лариса Халикова переехала в Весело-Вознесенку в 2007 году из Самарской области. Она взяла кредит, купила небольшой, давно заброшенный домик и сама его восстановила. Село казалось идеальным местом: красивая природа, до моря восемь метров. Но через пару лет выяснилось, что здесь близкое расположение к морю — не мечта, а угроза.

— В селе были большие фруктовые сады, их называли графскими — гордость села. Там работали люди. Теперь нет ни одного признака, что они когда-то существовали. Раньше через все село проходила дорога на Украину, участок метров 25 в длину. Сейчас ее нет. Только за 14 лет, что я здесь живу, смыло пять домов, — говорит женщина.

За 14 лет с обрыва упали пять домов. Фото: Лариса Халикова.

По ее словам, люди, потерявшие жилье, покупают новое за свой счет. На ее памяти компенсацию получил только одна пенсионерка в 2014 году — ей дали комнату в Таганроге. Прямо сейчас под угрозой разрушения находится еще один дом, но, по словам Халиковой, его хозяину в компенсации отказали. Женщина переживает, что скоро проблемы с жильем начнутся и у нее.

— Сейчас от моего дома до моря два метра, и каждый год все становится еще хуже. А переселение — сложный вопрос. Сомневаюсь, что кому-то дадут жилье, если дом упадет в море.

Кроме угрозы в будущем потерять собственность, есть и более насущные проблемы. Так, под воду уходят огороды, а море до ям размывает местные дороги.

СИТУАЦИЯ «КРИТИЧЕСКАЯ», НО ДЕНЕГ НЕТ

С 2013 года Лариса пишет во все инстанции, а территорию несколько раз обследовали инженеры. В 2012 специалисты установили, что за 10 лет береговая линия продвинулась вглубь суши на расстояние от 2 до 17 метров. В 2016 году комиссия установила, что скорость разрушения берега достигает 5,6 метра в год, а в опасную зону попадают десять домовладений. В 2021 году ученые Южного научного центра РАН заговорили уже о скорости в 6 метров в год. Все эксперты сходились во мнении, что территория нуждается в берегоукрепительных работах.

Расстояние от дома Ларисы Халиковой до моря сократилось с 8 до 2 метров. Фото: Лариса Халикова.

В администрации Неклиновского района еще в 2016 году называли ситуацию в Весело-Вознесенке «критической». В ответах жителям чиновники писали, что берегоукрепление может обойтись в 350 миллионов, а таких денег в бюджете района нет. Планы по переселению людей тех самых десяти домовладений они не озвучивали.

Районные власти направили письма в минэкономразвития, минстрой и минприроды. С тех пор ничего не изменилось, Весело-Вознесенка даже не попала в федеральную программу берегоукрепления.

При этом людям не только не помогают, но и запрещают делать что-то самостоятельно. А причина в том, что Азовское море - объект федерального значения.

— Мы с соседями купили 11 бетонных плит, наняли кран. А потом нам сказали, что это федеральная вода, поэтому ничего делать с ней нельзя. Но мы успели положить восемь. Мне все равно, я пытаюсь защитить свой дом! — говорит Лариса

Жители начали сами укреплять берега бетонными плитами. Фото: Лариса Халикова.

ОФИЦИАЛЬНО

Нам не удалось связаться с властями Неклиновского района — телефоны администрации не отвечают несколько дней. Вопрос о переселении жителей прокомментировали в администрации Платовского сельского поселения, в состав которого входит весело-Вознесенка.

— Мы ничего не можем обещать, потому что у нас дотационное поселение. Обратился к нам пока только один человек, но он еще пока не становился на квартирный учет. Когда он встанет на учет, тогда и будет решаться вопрос. В наших полномочиях — поставить этого человека на учет, а кто будет выделять на это средства, будет известно потом. Но фонда жилья своего у нас нет, — сообщили местные власти.

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