Какие катастрофы грозят Ростовской области: нехватка воды, разрушение домов и растущие пустыни

Опасные природные процессы могут привести к серьезным последствиям. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области не первый год происходят опасные явления. Водоемы высыхают, Азовское море разрушает побережье, а территории превращаются в полупустыни. Ученые рассказали, какой ущерб уже нанесли природные процессы, и чем это может обернутся в будущем.

«АЗОВСКОЕ МОРЕ ФАКТИЧЕСКИ ГИБНЕТ»

Маловодье в Ростовской области по уровню опасности уже начали сравнивать с высыханием Аральского моря. По словам академика Геннадия Матишова, уровень воды в Цимлянском водохранилище упал до критической отметки. В жаркое время реки Приазовья практически высыхают. Так, например, случилось с рекой Ея, которая протекает в Егорлыкском районе. Обмелела и река Чумбур в Азовском районе. Из-за малого объема воды выросла соленость Дона и Таганрогского залива.

Река Ея. Фото: Геннадий Матишов.

— Азовское море фактически гибнет. Маловодье привело к засилью в Таганрогском заливе соленых черноморских вод. Это породило вредные микроорганизмы. Одни издают дуст — и в результате мы не можем есть рыбу. Другие забивали сети так, что мы не могли ловить рыбу, — объясняет академик.

Из-за маловодья происходят сбои в земледелии, а обмеление создает трудности для судоходства. Проблема становится ощутима и для обычных жителей. Во время низовок солоноватая вода попадает в водопроводы, а потом и к нам в стакан.

Геннадий Матишов говорит, что для решения проблемы потребуются большие средства. Однако нужно уже сейчас предпринимать хоть какие-то действия.

— Нам требуются специалисты, которые будут следить за качеством воды: гидрогеологи и гидрохимики. Важно наладить мониторинг — установить станции в дельте Дона и на берегу Азовского моря. Нужно измерять глубину, количество снега во всем водозаборном бассейне Дона. Например, если делать это в марте, можно хотя бы предположить, сколько будет воды в Цимлянском водохранилище, — считает ученый.

Осенью в Ростовской области почти обмелел Маныч. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu.

ТЕРРИТОРИИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПОЛУПУСТЫНИ

Опустынивание началось в Калмыкии и постепенно стало захватывать территории в Ростовской области. Профессор кафедры почвоведения ЮФУ Ольга Безуглова говорит, что в полупустыни уже превратились участки в Заветинском, Дубовском и Ремонтненском районах. Опасное явление постепенно приближается к Ростову. Ученые связывают явление с глобальным изменением климата.

— Наиболее значительные изменения происходят в зимний период, когда температура отклоняется от нормы на 1,1-5,8 °С, в то время как летом превышение ограничивается 0,8-2,2 °С. В последние годы также отмечено уменьшение количества осадков по сравнению со средними многолетними значениями, — поясняет доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы Олеся Назаренко.

Поля могут превратиться в полупустыни из-за климата и недостатка лесополос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ее словам, на климат и состояние почвы повлияло состояние лесополос. Насаждения сдерживают ветер, задерживают на полях снег и, соответственно, увлажняют почву. С другой стороны, лесополосы предотвращают ее смыв.

В последнее время ситуация с лесополосами в регионе ухудшилась. Так, в 2006 году большая их часть находилась на частных участках. Ученые отмечают, что недавно в области был принят закон «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Эксперты надеются, что юридические изменения в ближайшем будущем спасут почвы области.

АЗОВСКОЕ МОРЕ ПОГЛОТИТ ЧАСТЬ ПОБЕРЕЖЬЯ

Часть побережья Таганрогского залива продолжает разрушается Азовским морем. Председатель ЮНЦ РАН, доктор географических наук, Сергей Бердников говорит, что из 200 километров территории 90 — подвержены абразионным процессам (связанным с разрушением — прим.ред.). Кроме того, территории длиной 31 километр грозят оползни.

Берег разрушается с разной скоростью. Есть населенные пункты, где эти процессы уже заметным местным жителям. Так, в районе села Весело-Вознесенка скорость разрушения достигает шести метров в год. А вот берег хутора Мержаново подвержен оползням, из-за которых рискует потерять устойчивость. Последствия будут катастрофичны.

— Регион потеряет 200 гектаров земли. Это площадь княжества Монако. 73 объекта капитального строительства попадут в зону обрушения. Общий ущерб составит около 150 млн рублей, из которых 90 млн рублей — стоимость строений, — говорит Бердников.

Берег в Мержаново может потерять устойчивость. Фото: кинокластер "Дон".

По его словам, причин у таких процессов несколько. Главная заключается в том, что берега высокие и сложены из легкоразмываемых пород. При этом уровень воды в Азовском море за последнее столетие поднялся на 17 сантиметров. И, наконец, на ситуацию повлияла хозяйственная деятельность человека. Так, из-за строительства гидросооружений в Дону в Таганрогский залив поступает в десять раз меньше твердых материалов. А землю распахивают до самого обрыва.

По словам Бердникова, защитить берег можно с помощью несложных инженерных сооружений. О проблеме ученые уже сообщали властям. Однако, судя по всему, вопрос берегозащиты так и не решился.

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