Сергей Бердников: «Азовское море размоет в Ростовской области почти 200 га земли»

Сейчас со скоростью 6 метров в год разрушается берег в селе Весёло-Вознесеновка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области Азовское море размывает побережье Таганрогского залива. Из-за этого через 20 лет регион может потерять около 200 га земли. Также в грядущие годы под угрозой обрушения окажутся десятки жилых построек. Об этом на международной научной конференции заявил доктор географических наук Сергей Бердников.

- Разрушается береговая линия. В пределах северного и южного побережья 90 км уже подвержены абразионным процессам, 31 км - оползневым, 36 км - косы, устья и поймы рек. На берега с сильной абразионной и оползневой активностью приходится 33%, среднее эти процессы выражены на 36% территорий, слабо - на 31%, - рассказал Сергей Бердников.

Также ученый добавил, что сейчас со скоростью 6 метров в год разрушается берег в селе Весёло-Вознесеновка. До этого там была коса, ее размыло, и она прекратила защищать сушу. Кроме того, непростая ситуация складывается и в Мержаново.

- Берег хутора Мержаново подвержен оползневым процессам. Он может терять устойчивость, сползать, это влечёт за собой разрушение нескольких строений, - отметил доктор географических наук Сергей Бердников.

О судьбе Азовского моря на конференции также высказался руководитель ЮНЦ РАН Геннадий Матишов. Академик считает, что из-за маловодья происходит постепенное заболачивание, и это влияет на рыбные запасы.