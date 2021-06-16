Геннадий Матишов: «Из-за маловодья гибнет Азовское море»

В XX и XXI веках засухи, циклы маловодья повторялись, с интервалом в 30-40 лет Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Длительный период маловодья установился в Азово-Донском бассейне. Подобные циклы в XX и XXI веках повторялись с интервалом в 30-40 лет. Низкая водность водоемов - опасное природное явление, которое угрожает развитию экономики. Такое заявление сегодня, 16 июня, на международной научной конференции сделал руководитель ЮНЦ РАН Геннадий Матишов.

- На графике - 1994, 2004, 2020 год. В XX и XXI веках засухи, циклы маловодья повторялись, с интервалом в 30-40 лет. Внутри циклов были также июньские дожди, потопы после осадков. Они прошли и в этом году, но ничего не дали, например, для Цимлы, не было стока. Сама фаза сейчас - вектор засухи. Ситуация имеет масштаб опасного природного явления. При этом нельзя с уверенностью утверждать 30-летний это цикл или 60-летний, - сказал Геннадий Матишов.

Академик подчеркнул, что из-за маловодья ощутимым стал дефицит пресной воды, в том числе питьевой. Многие малые водоемы Приазовья в жаркий период теперь полностью прекращают свой водоток и практически высыхают. А Цимлянское водохранилище сейчас «обмелело до критической отметки», такого не было с момента его запуска.

- На сегодняшний день сток вытекает 250 кубометров в секунду, а было 4-5 тысяч. В Раздорской было 7-9 тысяч кубометров в секунды, сейчас совсем не так. Также гибнет Азовское море, происходят необратимые процессы заболачивания и вырождения рыбных запасов, а Таганрогском заливе из-за засухи произошло засилье вредных микроорганизмов - рассказал Геннадий Матишов.

По мнению ученого, проблема дефицита воды требует очень серьезного внимания. На это нужны большие финансовые затраты, кроме того, регион нуждается в профильных специалистах.