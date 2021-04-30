Ученый ЮФУ объяснил, почему строить ЖК на левом берегу Дона в Ростове опасно

27 апреля депутаты гордумы разрешили строить многоэтажные дома по улице Левобережной восточнее стадиона "Ростов-Арена".Фото: Дениса Демкова.

Профессор, заведующий кафедрой градостроительства Академии архитектуры и искусств ЮФУ Александр Бояринов раскритиковал недавнее разрешение депутатов гордумы Ростова застраивать высотками левобережье. Он назвал порочной практику строить вопреки генплану, - пресс-служба вуза процитировала ученого.

- Во-первых, это пойменная территория, которая время от времени подвергается 1% паводковому затоплению до 4,5-5 м. И многие ростовчане еще помнят бескрайнее море воды от Ростова до Батайска и Азовского моря, - говорит Александр Меркурьевич.

Во-вторых, профессор напомнил, что эта территория затапливается при аварийном сбросе вод или ЧС — прорыве плотины Цимлянского водохранилища. Тогда высота волны достигает 7-9 метров.

Также Александр Бояринов заметил, что после катастрофы в Крымске вышло постановление президента о запрете строительства жилья в зонах, подтвержденных подтоплениям, и в случае острой необходимости требуется провести комплекс инженерно-технических мероприятий, чтобы исключить негативные последствия строительства.

Также ученый обратил внимание, что для строительства потребуется поднять уровень территории на 5-6 метров, используя миллионы кубометров песка и почвенный покров.

- Такие объемы песка, что показывает строительство насыпей для автомобильного и железнодорожного транспорта, передавливают и перенаправляют подземные водотоки, что уже привело к подтоплению территории и подвалов в домах Батайска. Это ошибка с возможными тяжёлыми последствиями, - предупреждает бывший главный архитектор региона.

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