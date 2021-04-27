На Левобережной улице рядом с «Ростов-Ареной» разрешили строить жилые комплексы

Застройщики давно засматривались на территорию рядом со стадионом на левом берегу Дона. Теперь гордума разрешила возводить здесь жилые комплексы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Ростова-на-Дону разрешила строительство жилых комплексов на улице Левобережной. Под строительство выделяется территория площадью 25 гектаров восточнее стадиона «Ростов-Арена». Такие изменения в правила землепользования и застройки Ростова утвердила городская дума 27 апреля.

Председатель постоянной комиссии ростовской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников рассказал, что территория восточнее стадиона «Ростов-Арена» переведена из коммерческо-деловой в общественно-жилую зону.

— На протяжении последних трёх лет инвесторов, желающих вложиться в эту территории, так и не нашлось. В итоге администрация Ростова приняла решение развивать этот участок через жилое строительство, — рассказал Олейников

Также депутат пояснил, что гордума приняла решение на участке рядом с обозначенной территорией ввести рекреационную зону 4-го типа. Есть возможность возвести объекты спорта и отдыха, устроить озеленение с привлечением внебюджетных источников.

Председатель комиссии отметил, что застройка будет комплексной. То есть помимо жилых многоэтажек здесь появятся объекты социальной инфраструктуры. Инвесторы уже заинтересованы освоить территорию рядом со стадионом.

На вопрос о возможной ненадежности грунта на левом берегу Дона, депутат напомнил, что Градостроительным кодексом позволяется возводить даже искусственные острова, чтобы размещать на них капитальные объекты. Цена вопроса — уже к застройщику.

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