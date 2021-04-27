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Недвижимость27 апреля 2021 18:18

На Левобережной улице рядом с «Ростов-Ареной» разрешили строить жилые комплексы

Под застройку отдадут 25 гектаров земли восточнее от стадиона
Источник:kp.ru
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Застройщики давно засматривались на территорию рядом со стадионом на левом берегу Дона. Теперь гордума разрешила возводить здесь жилые комплексы.

Застройщики давно засматривались на территорию рядом со стадионом на левом берегу Дона. Теперь гордума разрешила возводить здесь жилые комплексы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Ростова-на-Дону разрешила строительство жилых комплексов на улице Левобережной. Под строительство выделяется территория площадью 25 гектаров восточнее стадиона «Ростов-Арена». Такие изменения в правила землепользования и застройки Ростова утвердила городская дума 27 апреля.

Председатель постоянной комиссии ростовской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников рассказал, что территория восточнее стадиона «Ростов-Арена» переведена из коммерческо-деловой в общественно-жилую зону.

— На протяжении последних трёх лет инвесторов, желающих вложиться в эту территории, так и не нашлось. В итоге администрация Ростова приняла решение развивать этот участок через жилое строительство, — рассказал Олейников

Также депутат пояснил, что гордума приняла решение на участке рядом с обозначенной территорией ввести рекреационную зону 4-го типа. Есть возможность возвести объекты спорта и отдыха, устроить озеленение с привлечением внебюджетных источников.

Председатель комиссии отметил, что застройка будет комплексной. То есть помимо жилых многоэтажек здесь появятся объекты социальной инфраструктуры. Инвесторы уже заинтересованы освоить территорию рядом со стадионом.

На вопрос о возможной ненадежности грунта на левом берегу Дона, депутат напомнил, что Градостроительным кодексом позволяется возводить даже искусственные острова, чтобы размещать на них капитальные объекты. Цена вопроса — уже к застройщику.

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