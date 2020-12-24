В Ростове-на-Дону в Левобережной зоне планируется строительство многоквартирных домов. В настоящее время власти занимаются подготовкой земельного участка, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.— В ближайшее время здесь должно начаться строительство нового микрорайона с элитным жильем. Определены приоритетные участки. Сегодня нам нужно подготовить необходимые документы, внести изменения в правила землепользования. Чтобы пришел инвестор, городу нужно проделать колоссальную работу, — прокомментировал глава городской администрации.Земельный участок будет выставлен на торги. Инвестора определят с помощью конкурса.Ранее в Левобережной зоне уже планировалось строительство жилья. Однако дальше эскизов района дело не зашло. Сейчас Алексей Логвиненко называет Левобережную зону приоритетной территорией для развития.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снизить арендную плату для инвесторов предложили в Ростове-на-ДонуРечь идет о компаниях, вкладывающих средства в развитие социальных объектов. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.