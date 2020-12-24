В Ростове-на-Дону предложили снизить арендную плату для инвесторов, работающих на основе муниципально-частного партнерства (МЧП). Инициативу озвучили в департаменте экономики города на заседании совета по инвестициям.— Для инвесторов модели МЧП в форме концессии для социальных объектов мы подготовили изменения в порядок внесения арендной платы за участки. В части снижения арендной платы с 50 до 30 процентов, — прокомментировала директор департамента Полина Коростиева.Проект будет направлен на рассмотрение отраслевым органам в начале следующего года.Напомним, в ходе заседания совета по инвестициям обсуждался вопрос о создании в городе \\"умных\\" остановок. Глава администрации Алексей Логвиненко считает, что остановочные пункты нужно передать в частные руки. Власти, по его словам, готовы рассмотреть вариант соинвестирования с поддержкой из бюджета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Власти рассказали, когда появятся общественные туалеты в Ростове-на-ДонуКроме того, в донской столице могут создать «умные» остановки. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.