Власти обсудили создание общественных туалетов в Ростове-на-Дону. Вопрос подняли на заседании совета по инвестициям.Глава администрации Алексей Логвиненко напомнил, что проблема с общественными туалетами существует давно, однако за несколько лет ситуация так и не изменилась. В департаменте экономики пообещали, что первый туалет в Ростове появится в 2021 году.— По восьми общественным туалетам должны быть заключены договоры, — пояснила заместитель главы администрации по экономике Светлана Камбулова.Кроме того, в Ростове-на-Дону затянулся проект «умных» остановок. Директор департамента экономики Полина Коростиева рассказала, что пока инвестор продумывает механизм работы таких остановок.Глава администрации попросил ускорить процесс передачи остановок частникам.— Нужно отдать остановки бизнесу. Чтобы бизнес их сам убирал и поддерживал в надлежащем состоянии. Во-первых, мы получаем качественную услугу, во–вторых, экономим деньги. Если нет инвестора, давайте рассматривать вариант соинвестирования с поддержкой бюджета, — прокомментировал Алексей Логвиненко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.