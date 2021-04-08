Подземный переход около «Ростов Арены» начнут строить не позже 2023 года

Переход проложат от Южного подъезда до улицы Левобережной Фото: Иван МАКЕЕВ

Подземный пешеходный переход около стадиона «Ростов Арена» начнут строить в 2022-2023 годах. Проект уже разработали. Об этом «КП – Ростов-на-Дону» 8 апреля сообщили в администрации донской столицы.

- Сейчас ведут расчет сметной стоимости и готовят документы для Госэкспертизы, - прокомментировали городские власти.

Переход проложат от Южного подъезда до улицы Левобережной. О том, что такой объект должен появиться в начале апреля сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития области Сергей Куц.

Также ранее стало известно, что в переходах вблизи Центрального рынка и на Буденновском/Большой Садовой пока не планируют убирать ларьки. Однако через время к этому вопросу могут вновь вернуться