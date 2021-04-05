Подземный пешеходный переход появится рядом с "Ростов - Ареной"

В Ростове построят новый пешеходный переход Фото: "КП" Архив

В донской столице приняли решение о строительстве нового подземного пешеходного перехода рядом со стадионом "Ростов-Арена". Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на прошедшем заседании правительства Ростовской области.

Все изменения в проект планировки и проект межевания территории в левобережной зоне уже утверждены.

- Изменения в проекты внесены для дальнейшего строительства подземного пешеходного перехода в створе стадиона «Ростов-Арена». Он будет пролегать под проезжей частью от Южного подъезда до улицы Левобережной с видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», – пояснил Куц.

Для строительства будет огорожен специальный земельный участок, а также установлены границы сервитутов.

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Вблизи Южного подъезда к Ростову началось строительство надземного перехода.

Это непременно обеспечит безопасность пешеходов.

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