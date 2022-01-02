До 2042 года часть территории Ростовской области может поглотить Азовское море

В ближайшие 20 лет море может забрать 200 гектаров берегов. Фото: ПОПОВА Маргарита

Есть риск, что часть территорий Ростовской области в течение 20 лет поглотит Азовское море. В Неклиновском районе может размыть до 111 га прибрежной зоны, а в Азовском — 99. Такое предположение сделали ученые Южного научного центра РАН.

— По поводу основных причин того, почему же море забирает азовские берега, участники береговых исследований сходятся во мнении, что виной тому являются легкоразмываемые грунты, которыми они сложены, а также недостаток пляжеобразующего материала, — заявил научный сотрудник ЮНЦ РАН Олег Хорошев в интервью "Дон 24".

Как отметил ученый, быстрее всего разрушается береговая линия в районе населенных пунктов. В частности, в поселениях Велео-Вознесенка, Рожок и Боцманово в Неклиновском районе.

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