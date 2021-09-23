Дефицит воды и инфекционные заболевания: чем грозит изменение климата в Ростовской области

Климатические изменения могут повлиять на объем водных ресурсов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Климат в Ростовской области становится экстремальнее — ученые прогнозируют больше осадков зимой и продолжительные засухи летом. Сотрудники главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева рассказали, что будет с климатом через 30 лет и чем грозят его изменения.

КАК УЖЕ ИЗМЕНИЛСЯ КЛИМАТ?

В Ростовской области растет средняя годовая температура — в основном, за счет летнего периода. Так, за последние 85 лет столбик термометра поднимался до +40 три раза — дважды это произошло в 2020 и 2021 годах. Увеличилось число теплых дней.

С каждым годом в Ростовской области становится все жарче. Фото: Михаил ФРОЛОВ

— До 1990 года число дней с температурой выше +25 увеличивалось, в среднем, на 2 дня за десять лет. За последние 30 лет тренд составил почти 15 дней за 10 лет, — говорят в обсерватории.

Климат становится экстремальнее. В течение последних десяти лет Ростовская область поставила сразу два рекорда века по количеству осадков.

— На этот период приходится самое большое количество осадков за сутки — 76 миллиметров в 2018 году. А В 2007 году наблюдалось самое малое количество осадков за теплый период, — поясняют ученые.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В обсерватории Воейкова разработали климатическую модель Ростовской области. Согласно этой модели, к середине 21 века средняя температура летом вырастет на 2-3 градуса. Что касается осадков, то в разные времена года их количество ощутимо увеличится или уменьшится.

Периоды засухи могут стать продолжительнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Суммы осадков в зимний период могут возрасти на 5-10%, а в летний период – уменьшиться на 10-20%. Продолжительность периодов без осадков может увеличиться в среднем на 3-4 дня, — рассказали в обсерватории.

Ранее неоднократно появлялись гипотезы о том, что Ростовская область превратится в субтропики. Однако собеседники «КП - Ростов-на-Дону» считают такой прогноз маловероятным. В области по-прежнему возможны холодные зимы, правда намного реже.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Самым серьезным образом изменения климата могут отразиться на объеме водных ресурсов. Уже сейчас для Ростовской области характерны малая водообеспеченность и при этом большая нагрузка на водные ресурсы.

— К 2041 — 2060 годам ожидаемое среднее уменьшение суммарных водных ресурсов может составить до 400 миллионов кубометров. Годовой приток к Цимлянскому водохранилищу к середине 21 века может уменьшиться на 5 — 20% от его нормы. В отдельные годы уменьшение водных ресурсов может быть гораздо более значительным, — говорят в ГГО имени Воейкова.

Уже сейчас на водные ресурсы оказывается большая нагрузка. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu.

Негативный сценарий возможен, если люди начнут активно орошать земли, не модернизируя системы орошения и транспортировки воды. При этом можно повышать урожайность и экономить ресурсы. Для этого нужно повышать культуру земледелия, например, внедрять системы оборотного водоснабжения и использовать больше средств учета израсходованной воды.

КАКИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Изменения климата могут отражаться и на здоровье людей. Сокращение водных ресурсов грозит дефицитом качественной питьевой воды, а это может спровоцировать рост числа острых кишечных инфекционных заболеваний. Потепление и опасные природные явления увеличивают уровень травматизма, заболеваемость и смертность.

В обсерватории Воейкова рассказали, как можно адаптировать систему здравоохранения к изменению климата.

— Во-первых, нужно разработать систему оповещения населения о ситуации появления теплых волн. Во-вторых, создать орган, координирующий работу медслужбы МЧС, Центра медицины катастроф, скорой помощи и пожарной службы, — говорят ученые.

Они также считают, что нужно совершенствовать систему сбора и регистрации данных о состоянии здоровья населения. В частности, учитывать факторы риска, появившиеся из-за изменений климата. Еще одно предложение — внедрить патронаж пожилых людей, страдающих от заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

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