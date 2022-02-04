Трое мужчин приехали в Ростов за машиной и умерли

Оперативники выясняют детали случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове, в хрущевке на улице Мечникова, скончались трое приятелей, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, молодые мужчины возрастом от 30 до 33 лет приехали в донскую столицу из другого региона для того чтобы купить машину. Гостиницу снимать не стали. Остановились на том, что сняли квартиру посуточно.

По словам источника издания, тревогу забил квартиросъемщик, который не смог дозвониться до квартирантов. На стук в дверь также никто не ответил.

После того, как замок был вскрыт, в квартире обнаружили три тела. Собеседник издания добавил, что следов ограбления в жилище не было.

- По предварительным данным, причина смерти – передозировка наркотиков. Точно станет известно после экспертизы, - прокомментировал источник издания.

Собеседник добавил, что собранные материалы проверки будут переданы в следком.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице в запертой квартире нашли мертвыми мужа и жену. Они скончались на глазах у маленьких детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове в запертой квартире на глазах у маленьких детей умерли муж и жена

Сейчас детали и причины трагедии выясняют эксперты-криминалист (подробнее)